開幕左翼を目指す中川が敵地の“追い風”に乗る。オープン戦の打率は目下3位タイの・333と好調を維持。14日の広島戦では先発・高から左翼席へ2ランを放つなど、着実に結果を積み上げている。WBCに出場した坂本、佐藤輝、森下が合流すればチームも総仕上げに突入。定位置争いも激しさを増すが、若虎は自然体を強調した。「あんまり考えすぎても良くない。シンプルに思い切ってやっていくだけ」ここまでのオープン戦には全10試