阪神のドラフト1位・立石正広内野手（22＝創価大）が、早ければきょう17日のファームリーグ・オリックス戦（SGL尼崎）で実戦デビューを果たす。1月の新人合同自主トレで右脚の肉離れを発症。出遅れていた世代No・1スラッガーが、ついにベールを脱ぐ。ここまで慎重にリハビリを重ねてきた。今春キャンプは具志川スタートも今月6日には2軍本隊に初合流して全体練習に参加。同14日には初のライブBP（実戦形式の打撃練習）で2本の