昨年１月２７日から無期限で活動を自粛していたフリーアナウンサーの生島ヒロシが、４月から文化放送のラジオで活動を再開することが１６日、関係者への取材で分かった。１７日に行われる同局の社長会見で詳細が発表される見込み。生島は昨年１月２７日にレギュラーを務めるＴＢＳのラジオ番組の関係者へのハラスメントを理由に番組を降板し、無期限で活動自粛していた。関係者によると、文化放送から出演の打診があり、生島は