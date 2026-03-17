男性7人組「aoen」が初の47都道府県ツアーを行う。16日、都内で行われた最新シングル「秒で落ちた」の発売記念イベントで発表された。リーダーの優樹（23）は「僕たちからaoring（アオリン、ファンの総称）に会いに行くので期待して待っていてください！」と呼びかけた。初めてのライブツアー。吉報がイベント終盤に発表されると、会場からは黄色い歓声が上がった。優樹は「SNSで“会いに行くのが難しい”というコメントを見て