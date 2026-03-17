映画界最大の祭典「第９８回アカデミー賞」の授賞式が１５日（日本時間１６日）、米ロサンゼルスで開催された。作品賞、監督賞など最多６冠を獲得したのは「ワン・バトル・アフター・アナザー」。歴代最多１６部門にノミネートされていた「罪人たち」は主演男優賞など４部門の受賞にとどまったが、オータム・デュラルド・アーカポー氏が女性初の撮影賞に輝いた。メークアップ＆ヘアスタイリング賞にノミネートされていた日本の「