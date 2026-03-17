フクチャンショウは2走前の京王杯2歳S2着に続き、前走・クロッカスSは3着。芝1400メートル戦で安定した走りを見せている。加藤征師は「1週前（11日）の動きはとても良かった。前走は体が増えていたが、この中間はさらに10キロぐらい増えて良くなっている。充実してきたので重賞でも楽しみ」と手応え十分だった。