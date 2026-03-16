今週の米ドル円相場の動向に影響を与えそうな「注目の経済指標」について、東京海上アセットマネジメントが解説します。今週は、日米の金融政策動向に注目今週は、日米の金融政策動向に注目しています。FRBはFOMCにおいて、FFレートの誘導目標（政策金利）を3.50％〜3.75％で維持するとの見方が大勢を占めています（図表1）。［図表1］今週発表予定の主要経済指標 出所：Bloomberg（注）13日10時時点のデータFOMC内では、労働市場