劇団四季（横浜市）は、ミュージカル「キャッツ」を2027年2月から期間限定で福岡市博多区のキャナルシティ劇場で上演すると17日付で発表した。同劇場の専用契約が終了した22年4月以来約5年ぶりの上演。現在公演中の「オペラ座の怪人」（4月閉幕）に引き続きロングラン公演となる。