ＳｉｘＴＯＮＥＳの京本大我（３１）が、４月１２日スタートの日本テレビ系ドラマ「１０回切って倒れない木はない」（日曜、後１０・３０）にスポーツ万能、頭脳明晰（めいせき）、容姿端麗な大病院の御曹司役で出演することが１６日、分かった。出演決定に京本は「オファーをいただけたことが、まずありがたいという感謝の気持ちでした」とコメント。医師役は初挑戦となるが、「最近演じたのが吸血鬼の役だったので、ギャップ