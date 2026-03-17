１７日のヤクルト戦（東京ド）に先発する巨人・戸郷翔征投手（２５）が最終調整に向かう。キャンプ中からリリースポイントを下げるフォームに取り組んでおり、「毎試合、やるたびに感覚も良くなっている」と手応え。「狙っている場所だった」という開幕投手の座は竹丸に譲ることとなり「悔しい気持ちしかない」と本音ものぞかせる。ルーキーに燃やした対抗心を力に変えた快投で最終アピールといきたい。