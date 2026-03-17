3月17日（火）の交通取締情報 ＜午前＞国道57・・・熊本市南区田井島（携帯電話・シートベルト）国道219・・・球磨郡多良木町多良木（携帯電話・シートベルト） ＜午後＞県道・・・熊本市北区万楽寺町（スピード違反） ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。 ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点における違反の総称です。＊「歩行者妨害」とは横断歩道を渡ろうと