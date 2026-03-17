発電機からの漏電を示す警報が発生し、3月14日に発送電を停止した柏崎刈羽原発6号機。16日、東京電力の小早川智明社長は「原因を特定できていない」としたうえで、18日に予定していた営業運転の再開については「いつぐらいを目指すということは申し上げる段階にない」と話しました。 【核物質防護事案に係る改善措置評価委員会伊丹俊彦 委員長】「再稼働という新しいステージに立ったが、内部脅威への対策と核物質防護の