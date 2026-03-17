巨人の阿部慎之助監督（４６）が１６日、今季の開幕投手をドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）＝鷺宮製作所＝が務めると発表した。球団で新人が開幕投手を務めるのは史上３人目でドラフト制以降は前例なし。最有力だった山崎の離脱で異例の大抜てきとなったが、球団史上初の快挙へ、元虎ファンが虎狩りに挑む。竹丸は不思議と落ち着いていた。１４日・日本ハム戦の練習前だ。突然、監督室に呼ばれ、その一言は静かに告げられた