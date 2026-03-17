スリールミニョンは中京芝7Fで2戦2勝。前走阪急杯は発馬で後手に回ったのが影響して16着に敗れたが、持ち前の先行策なら侮れない。境厩務員は「ゲート練習をしていますし、それまでは出てくれているので」と反撃の構え。「以前に比べて体がボリュームアップしています。順調に調整できていますよ」と好気配を伝えた。