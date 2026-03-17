「大相撲春場所・９日目」（１６日、エディオンアリーナ大阪）１５日に肺炎のため６９歳で死去した、元大関若嶋津の日高六男さんを先代師匠に持つ一山本は、伯乃富士に上手ひねりで転がされ、４勝５敗と黒星が先行。それでも日高さんへの感謝とともに新三役昇進を誓った。横綱豊昇龍は１敗だった隆の勝を寄り切り２敗を守った。大関安青錦は関脇高安を押し出し、連敗を３で止め４勝目。琴桜は王鵬を押し出し５勝目。関脇霧島、