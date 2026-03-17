設置したドクターイエローのマンホールのふた（綾瀬市提供）綾瀬市は７日、東海道・山陽新幹線で走行していた軌道試験車「ドクターイエロー」のデザインマンホールのふたを市役所前交差点近くの歩道（同市深谷中１丁目）に設置した。市によると、デザインのモチーフはＪＲ東海が運用して昨年１月に引退した車両。黄色い車両は「見ると幸せになる」と人気が高く、１９６２〜６４年に開業に向けた試験用モデル線の起点が市内にあ