【モデルプレス＝2026/03/17】SixTONESの京本大我が、俳優の志尊淳が主演を務める4月12日スタートの日本テレビ系ドラマ「10回切って倒れない木はない」（毎週日曜よる10時30分〜）に出演することがわかった。【写真】SixTONES京本大我、幼少期に家にいた人気俳優◆京本大我「10回切って倒れない木はない」出演決定本作は、幼い頃に日本人の両親を失い、韓国有数の財閥の養子となった青年キム・ミンソク／青木照（志尊）と、幼い頃