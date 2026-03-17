【経済指標】 【米国】 ＊ＮＹ連銀製造業景気指数（3月）21:30 結果-0.2 予想3.9前回7.1 ＊米鉱工業生産（2月）22:15 結果0.2％ 予想0.1％前回0.7％（前月比） ＊米設備稼働率（2月） 結果76.3％ 予想76.2％前回76.3％（76.2％から修正）（前月比） ＊NAHB住宅市場指数（3月）23:00 結果38 予想37前回37（36から修正） 【カナダ】 ＊消費者物価指数（CPI）（2月）21:30