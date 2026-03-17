大分県臼杵市の高校生が災害時の備蓄用に作った「かぼすブリ」の缶詰が完成し16日、市に引き渡されました。 この缶詰は臼杵産のかぼすブリを使い、海洋科学高校の生徒たちが作ったものです。 高校では毎年、市の災害時の備蓄食料として、この缶詰作りに取り組んでいて2026年で12年目です。 16日は生徒の代表3人がおよそ1000缶を西岡市長に届けました。 ◆海洋科学高校 2年生「おいしく食べていただけるとそれだけで嬉しい」