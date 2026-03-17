ソロアーティストで俳優のＲＹＯＫＩＭＩＹＡＭＡこと三山凌輝。アーティストとしての活動再開後の姿が話題になっている。三山は１５日に東京・国立代々木第一体育館で「ＡＧＥＳＴＯＣＫ２０２６ｉｎ国立代々木競技場第一体育館」に出演。昨年１１月にダンスボーカルユニット「ＢＥ：ＦＩＲＳＴ」から脱退後、アーティストとして初めてのパフォーマンス披露となった。全５曲を熱唱したが、キレ抜群のダンスと表現力、歌