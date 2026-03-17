プロ野球独立リーグ大分Bーリングスです。 ホーム開幕2連勝で幸先のよいスタートとなりました。 14日開幕した九州アジアリーグ。Bーリングスはホームで宮崎サンシャインズと対戦しました。 大分Bーリングス ホーム開幕2連勝 先発は今シーズンから加入した元ソフトバンクの笠谷俊介投手です。 けがの影響で万全ではなかった笠谷投手はいきなり2点