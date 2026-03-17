◆ＷＢＣ準決勝イタリア―ベネズエラ（１６日・米フロリダ州マイアミ＝ローデポパーク）ＷＢＣイタリア代表が１６日（日本時間１７日）の準決勝ベネズエラ戦の先発投手をマイケル・ロレンゼン（ロッキーズ）から、アーロン・ノラ（フィリーズ）に変更した。３２歳右腕のノラはメキシコ戦に先発し５回を４安打無失点に抑えて勝利投手になっており、中４日のマウンド。フィリーズで通算１０９勝をマークしているが昨季は５勝１