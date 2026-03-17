バサジィ大分 全日本フットサル選手権に臨んでいるバサジィ大分の結果です。 初戦を突破し、15日の2回戦でフウガドールすみだと対戦。 エースの仁部屋がハットトリックを決めるなど7対4で勝利しました。 次の試合は3月20日、ベスト4進出をかけてペスカドーラ町田と対戦します。