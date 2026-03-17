大分県大分市ではいま、新聞記者が主人公の映画の撮影が行われています。 主演の劇団EXILEの青柳翔さんとベテラン俳優・寺島進さんが参加して行われたロケの様子を取材しました。 撮影の様子 ◆撮影の様子「はい本番。よーい。はい！」 先週クランクインした映画「記者の春休み」。 劇団EXILEの青柳翔さん演じる主人公の新聞記者が中学生と共に事件の事実に迫るヒューマンドラマで、土屋哲彦監督