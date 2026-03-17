大分県日出町では今、樹齢400年を超える魚見桜が見頃を迎えています。 日出町の「魚見桜」 淡いピンク色の花が咲き誇る魚見桜。樹齢400年を超えるヤマザクラです。 昔、地元の漁師がサクラの咲き具合を見て取る魚や漁の方法などを変えていたことから魚見桜と呼ばれるようになったと言われています。 そばには菜の花も ヤマザクラはソメイヨシノに比べて2週間ほど開花が早いのが特徴です。魚見