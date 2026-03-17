大分トリニータ サッカー・J2大分トリニータです。 14日はアウェイでリーグ首位のテゲバジャーロ宮崎と対戦。 勢いにのるチームを前に無得点で敗れました。 リーグ首位の宮崎は開幕から負けなしの5連勝です。 前半から積極的に仕掛けたトリニータでしたが、逆に終了間際、強烈なミドルシュートを決められ、先制を許します。 結局、得点を奪えず、1対0で敗れまし