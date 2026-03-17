大分県臼杵市の酒蔵が地元産の米を原料とするウイスキーを開発し16日、知事に報告しました。 こちらが、完成したウイスキー「野津ニューポット」。 臼杵市野津町の藤居酒造が2021年から県の産業科学技術センターと共同で研究を始めたもので、野津町産の米と県産の大麦が原料となっています。 県産米使用のウイスキー 16日は関係者が佐藤知事に完成を報告しました。 地元の米を