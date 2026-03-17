培った信頼関係は揺るがない。開幕投手に決まっている阪神・村上頌樹投手（２７）が１６日、開幕までの残り期間で、正捕手・坂本と意見交換を交わしていく考えを明かした。開幕戦でコンビを組む正妻はＷＢＣ日本代表に選出されていたため、まだオープン戦でバッテリーを組んでいない。ただ「（１軍に定着した２３年シーズンから）３年間やってきてますし、そんなに困ることはないかなと思う」と、ブランクの心配は不要と捉えた