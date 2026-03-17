重要文化財で結婚式 結婚式といえば結婚式場で挙げるケースが一般的だが、キャンプ場やレストランなど普段は結婚式場として使われていない場所での「オリジナルウェディング」を提供するサービスがある。 そのオリジナルウエディングを大分県内で展開する企業がリンクハンズ。2代目として事業を引き継いだ式田庄作さんが展開する「場所に縛られない自由なウェディング」の形を取材した。 結婚式場ではない場所