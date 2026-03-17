１７日のロッテとのオープン戦（ゾゾ）に先発する阪神の才木浩人投手（２７）が１６日、甲子園で行われた投手指名練習で調整。右腕は前回登板を踏まえ、直球の出力アップと変化球の精度をテーマに掲げた。快晴の下、才木はリラックスした表情で汗を流した。開幕まで残りわずかとなった登板機会。「球数も結構いくと思う。あとは試合のピッチング（配球面など）っていうところを、しっかりやっていけたらいいかなと思います」と