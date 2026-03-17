今季加入した外国人選手を紹介する「新助っ人襲来」。今回は阪神のイーストン・ルーカス投手（２９）を取り上げる。甘いマスクはもちろん、１５６キロの直球やキレ味鋭いスイーパーなどの魅力があふれる左腕は、すでに虎党の心をわしづかみにしている。野球人生の原点ともいえる憧れのレジェンド選手の存在や、支えとなっている大家族の存在を明かした。◆生まれ１９９６年９月２３日。米国カリフォルニア州。◆家族構成