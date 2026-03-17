阪神の中川勇斗捕手（２２）が１６日、自身初の開幕左翼スタメン奪取へ、自然体を誓った。「あまり考えすぎても良くない。シンプルに思い切ってやっていくだけかなと思います」。オープン戦はここまで打率・３３３、２本塁打、７打点と持ち味の打力で猛アピール。森下が侍ジャパンに招集された中、ここまで８試合連続で３番を任されるなど、藤川監督の期待の高さがうかがえる。１７日からは、初めてプレーするというＺＯＺＯマ