プロフィギュアスケーターでタレントの安藤美姫（38）が、15日放送のABEMA『秘密のママ園2』に出演。12歳になる長女・ヒマワリさんが、マスク姿ながらも“顔出し”出演を果たした。【動画】母譲り？安藤美姫、12歳長女が本格的スケート挑戦密着では、安藤が現役選手時代の苦悩や、長女の出産から現役復帰までの秘話を赤裸々に回顧。14歳で4回転ジャンプを成功させ、メディアから大きな注目を集めた安藤だったが、18歳で出場し