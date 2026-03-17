NBAがリーグ拡張に向けた議論を本格化させている模様。現地メディア『ESPN』のシャムズ・シャラニア記者によると、リーグは来週開催されるオーナー会議で、ラスベガスとシアトルにチームを創設する可能性を検討するための投票を行う予定。 同記者は、新たに創設されるチームは2028－29シーズンの参入を目標としていると報じている。また、オーナー会議とリ