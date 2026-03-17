ロサンゼルス・レイカーズのマーカス・スマートが、キャリアの苦難を乗り越えて再び存在感を示している。 レイカーズはホーム5連戦を全勝で終えたが、その原動力としてスマートの活躍が大きく貢献した。3月11日（現地時間10日、日付は以下同）のミネソタ・ティンバーウルブズ戦では、エースのアンソニー・エドワーズを14得点（フィールドゴール15