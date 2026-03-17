【その他の画像・動画等を元記事で観る】 SixTONESの京本大我が、2026年4月期新日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』に出演することが決定した。 ■「（志尊）淳がいるっていうことにとてもワクワクしました」（京本大我） 京本大我はSixTONESのメンバーとして活躍する他、ドラマ・映画に多数出演。また圧倒的な歌唱力を生かし、ミュージカル『ニュージーズ』『モーツァルト！』『シェルブ&