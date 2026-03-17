台湾メディアの聯合新聞網は15日、動画投稿サイトのTikTok（ティックトック）の米国国内での事業売却に関連して、トランプ政権が買収側から仲介したことの報酬として累計100億ドル（約1兆6000億円）の手数料を得ると報じた。米国では、トランプ大統領が第1次政権担当時の2020年8月、TikTokに対して事業の規制や米国企業への売却に向けての動きを本格化させた。21年1月に就任したバイデン大統領も、この動きを継承した。25年1月に再