プロジェクターを使って、壁面などに合わせた形で幻想的な映像を投影する「プロジェクションマッピング（ＰＭ）」が、地域の活性化につながる取り組みとして注目されている。日本は世界有数の国際大会の開催地にもなっており、東南アジアの国々からの関心も集まっている。「画面」世界最大級都庁舎で国際大会「東京都庁が聖地の一つになれば」。都庁の担当者は、第１本庁舎で５月に行われる国際大会への期待を込める。都が