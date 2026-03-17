第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で2大会連続の世界一を目指した日本代表「侍ジャパン」の鈴木誠也外野手（31＝カブス）が17日、自身のインスタグラムを更新。ファンへ感謝の言葉を記した。14日（日本時間15日）にベネズエラと対戦して5−8と敗戦し連覇を逃した侍ジャパン。鈴木は初回、二盗を試み、ヘッドスライディングをした際に右膝を痛め交代していた。この日、「皆さんお疲れ様です。応援してくださっ