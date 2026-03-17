巨人のドラフト１位、竹丸和幸（鷺宮製作所）が今季の開幕投手を務めることが１６日、分かった。新人が開幕戦に先発するのは、球団としては１９６２年の城之内邦雄以来６４年ぶり。巨人は２７日に東京ドームで行われる開幕戦で昨季セ・リーグ覇者の阪神と対戦する。最速１５０キロ超の速球と多彩な変化球による緩急をつけた投球が武器の左腕。オープン戦は２試合に登板し、計７回を無失点と好投を続けてきた。開幕投手の有力候