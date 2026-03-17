原油輸送の要衝であるホルムズ海峡の封鎖が長期化すれば、世界経済は混乱を深めよう。日本も深刻なエネルギー危機に見舞われてしまう。この海域の安全確保のために日本ができる貢献は何か。政府は慎重に検討しなければならない。ペルシャ湾内では、日本を含む複数の船籍の民間船舶が損傷している。イランの新たな最高指導者のモジタバ・ハメネイ師は声明で、米国とイスラエルによる攻撃に対抗するため、ホルムズ海峡の封鎖を