阪神・才木浩人投手（２７）が１６日に甲子園で行われた投手指名練習に参加。キャッチボールや守備練習、トレーニングなどで汗を流した。１７日のオープン戦・ロッテ戦（ＺＯＺＯマリン）に先発予定の右腕。開幕まで残り２週間となったが、「結果は別にそこまでなので、とりあえずしっかり自分のボール、自分のピッチングができたらいいかなっていうところが一番」と冷静に語った。前回登板となった１０日のファーム・オリッ