SixTONESの京本大我（31）が4月12日スタートの日本テレビドラマ「10回切って倒れない木はない」（日曜後10・30）で初の医師役に挑む。大病院の御曹司で賢く容姿端麗。女性にもモテる明るい役柄に「あまりはっちゃける役を演じてこなかったので、度合いをうまくコントロールしていきたい」と気合十分だ。韓国財閥の養子となった日本人青年（志尊淳）が23年ぶりに来日し、女性医師（仁村紗和）と引かれ合う恋物語。京本演じる