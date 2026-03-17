イラン情勢が緊迫化する中で、米国が新たな高関税政策の導入に向けて調査を始めた。物価高を加速させ、日米関係も損ないかねない、高関税措置の乱発は自制すべきだ。米通商代表部（ＵＳＴＲ）は、通商法３０１条に基づく制裁関税の発動に向け、調査を始めた。連邦最高裁判所は２月、トランプ政権が幅広い国に課した相互関税を違法と判断した。これに対抗して米政府は別の法律に基づき、１０％の代替関税を発動した。だが、