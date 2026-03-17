侍ジャパンの最年少コンビ、高橋宏斗投手（２３）と金丸夢斗投手（２３＝ともに中日）に、２０２８年ロサンゼルス五輪での雪辱を期待する声が高まっている。中日ＯＢの間でも「２人には日本の中心選手になって、ロス五輪で金メダルを取ってきてもらいたい」との期待が上がっている。２人は１０日のＷＢＣ１次ラウンドＣ組チェコ戦（東京ドーム）でそろって好投した。高橋宏が５回途中２安打無失点、金丸が２回を５奪三振の完全