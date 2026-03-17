昨年12月23日にS状結腸がんのため78歳で死去したゴルフ界のレジェンド、尾崎将司（本名・正司）さんをしのぶ「お別れの会」が16日、都内のホテルで行われた。プロ通算113勝、日本ツアー歴代最多の94勝、賞金王12回を誇り「ジャンボ」の愛称で親しまれた尾崎さんを送るため第1部は招待客ら約1000人が出席。ともにゴルフ界を引っ張った青木功（83）は代表発起人として弔辞でライバルへの思いを述べた。第2部は約1000人のファンが献