［東日本大震災１５年］双葉とともに＜３＞――福島県双葉町で２０２３年４月に工場が稼働した。進出を決めたのは１９年で、まだ住民の帰還も始まっていなかった。付き合いがあった経済産業省職員の誘いで、１９年夏に企業誘致を目的とした被災地の視察ツアーに参加した。東日本大震災の発生当時は借金を抱えて廃業寸前で、数年かけてようやく業績が回復した時期だった。新工場を建てる余裕はなく、当初は気乗りはしなかった。