イランが船舶を攻撃しているホルムズ海峡を巡り、米政府が日本政府に対し、安全航行の確保に向けた有志連合「海上タスクフォース」への賛同を求めていたことが１６日、わかった。関係国で近く「航行の自由」の重要性をうたった共同声明を発表したいとの意向も示し、日本に対外的に支持を表明することを要請した。日本政府関係者が明らかにした。１５日に行われた日米防衛相電話会談で、ヘグセス米国防長官が小泉防衛相に要請し