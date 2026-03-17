◇尾崎将司さん「お別れの会」（2026年3月16日）“AON”の中嶋常幸（71）は古傷の左膝の痛みもあり、つえを手に参列した。ジャンボからかけられた思い出の言葉を尋ねられると「“体を鍛えるんだぞ。体をつくってこそスポーツ選手だぞ”というのが、一番最初の記憶に残っている」と話した。当時のゴルフ界は今ほどトレーニングが重視されていなかった。「その言葉がなかったら大した成績も残せていなかった」。90年にジャンボ