野球日本代表・侍ジャパンが16日に帰国。西武の隅田知一郎投手が自身のインスタグラムを更新し、胸の内を明かしました。WBC(ワールドベースボールクラシック)で連覇を目指した日本は、準々決勝でベネズエラに5-8で敗戦。隅田投手は2番手として登板しますが、5回に2ランを浴びました。インスタグラムでは、侍ジャパンがグラウンドにお辞儀をする場面と、自身の投球場面の写真と共に「ファンの皆さんが望んだ結果にはなりませんでし